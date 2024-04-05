Іспанія

Наразі клуб хоче залишити півзахисника у Мадриді.

Реал не хоче продавати Браїма Діаса, але може це зробити у разі хорошої пропозиції — повідомляє ресурс Sport Es.

Враховуючи успішні виступи півзахисник може відправитися у інший чемпіонат.

Нинішня угода Браїма з Реалом буде до літа 2027 року. У випадку трансферу Кіліана Мбаппе Діас може мати меншу кількість ігрових хвилин і тому може захотіти перейти в іншу команду. Також він дебютував у складі збірної Марокко.

Цього сезону 24-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 9 голів і віддав 5 асистів.