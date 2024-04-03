Іспанія

Мадридський клуб готує велику трансферну кампанію.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес перебуває в процесі побудови омріяного сучасного "галактікос".

Щодо можливого підписання контракту із французьким нападником Парі Сен-Жермен Кіліаном Мбаппе та придбанням канадського захисника мюнхенської Баварії Альфонсо Девіса вже існує чимало чуток.

А от щодо ситуації з інтересом "бланкос" до англійського захисника лондонського Челсі Ріса Джеймса тривалий час жодних оновлень не було.

Однак, як повідомляє іспанська преса, готовність "синіх" продавати своїх виконавців, аби вийти на позитивний трансферний баланс у майбутніх сезонах, спонукає той-таки Реал до більш рішучих кроків.

Наразі пропозиція іспанського гранда складає 40 млн євро, і наразі ця сума — максимум, на який розраховує клуб на найближчий час.

Тоді як Челсі хоче отримати більше — 50 млн євро — та трансферна вартість, від якої відштовхуються "пенсіонери" для старту офіційних перемовин.

У поточному сезоні Джеймс через серію травм зіграв усього дев’ять матчів, зробивши один гольовий пас.