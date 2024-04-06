Керівництво Барси хоче, щоб іспанський фахівець залишився, але...
Хаві, getty images
06 квітня 2024, 09:18
Головний тренер каталонської Барселони Хаві може залишитися в клубі після завершення цього сезону. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, 44-річний фахівець висунув керівникам "синьо-гранатових" вимогу — він хоче отримати чіткі гарантії з приводу довгострокового проєкту клубу.
Зазначається, що Хаві хоче бачити складений трансферний список із футболістами, яких він точно побачить наступного сезону з урахуванням фінансових труднощів клубу.
Нагадаємо, наприкінці січня Хаві заявив
, що покине каталонський клуб після закінчення нинішнього сезону.