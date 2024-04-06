Іспанія

Швидко.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа розповів, коли він повернеться до тренувань після розриву меніска. Цитує 31-річного бельгійця Фабріціо Романо.

"Наприкінці місяця я знову буду тренуватися в загальній групі", — повідомив Куртуа.

Зазначається, що керівництво "вершкових" на 100% розраховує на Тібо, як на першого воротаря в наступному сезоні, клуб ніколи не змінював свою позицію у цьому питанні.

Нагадаємо, бельгійський воротар порвав меніск відразу після того, як відновився від травми хрестоподібної зв'язки, отриманої на початку нинішнього сезону.

Діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Тібо Куртуа через травми не зіграв жодної офіційної гри.