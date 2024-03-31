Іспанія

У Мадриді розраховують на гравця збірної України.

Мадридський Реал продовжує рухатися до продовження контракту з голкіпером Андрієм Луніним, передає журналіст Фабріціо Романо.

У Реалі хочуть, щоб 25-річний українець залишився і був частиною їхнього проєкту, навіть якщо у наступному сезоні місце в основі знову отримає Тібо Куртуа.

Романо нагадав, що повідомляв про готовність контрактної пропозиції Реала Луніну два тижні тому. Зараз він додав, що "вершкові" впевнені в оновленні угоди з голкіпером. Діючий контракт українця розраховано до кінця червня 2025 року.

У поточному сезоні Лунін взяв участь у 23 матчах Реала у всіх турнірах, пропустивши 19 голів і 10 раз залишивши свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Андрій має найкращий відсоток відбитих ударів у Ла Лізі.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, Реал прийматиме Атлетік у рамках 30 туру чемпіонату Іспанії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція.