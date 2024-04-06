Іспанія

Українець знову побореться за нагороду у каталонському клубі.

У Жироні оголосили чотирьох претендентів на звання найкращого гравця клубу у березні, передає офіційна сторінка каталонців у Twitter/X.

Серед номінантів опинився і центральний нападник Артем Довбик. Протягом місяця, що минув, 26-річний українець відзначився двома голами у чотирьох матчах Ла Ліги.

Vota ara pel jugador 🌟 del mes de març!



🎯 Artem Dovbyk

⚔️ @ericgm3

🦁 @portu

🕺 @OficialSavinho — Girona FC (@GironaFC) April 6, 2024

Протистояти Довбику у голосуванні будуть захисник Ерік Гарсія і нападники Крістіан Порту та Савіо. Підтримати українця можна за посиланням.

Нагадаємо, що Довбик був визнаний найкращим гравцем Жирони у листопаді, грудні та січні. У лютому нагорода дісталася Савіо.

Раніше повідомлялося, що український нападник каталонського клубу зацікавив Челсі.