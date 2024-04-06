Українець знову побореться за нагороду у каталонському клубі.
Артем Довбик, Getty Images
06 квітня 2024, 20:30
У Жироні оголосили чотирьох претендентів на звання найкращого гравця клубу у березні, передає офіційна сторінка каталонців у Twitter/X.
Серед номінантів опинився і центральний нападник Артем Довбик. Протягом місяця, що минув, 26-річний українець відзначився двома голами у чотирьох матчах Ла Ліги.
Протистояти Довбику у голосуванні будуть захисник Ерік Гарсія і нападники Крістіан Порту та Савіо. Підтримати українця можна за посиланням.
Нагадаємо, що Довбик був визнаний найкращим гравцем Жирони у листопаді, грудні та січні. У лютому нагорода дісталася Савіо.
Раніше повідомлялося, що український нападник каталонського клубу зацікавив Челсі.