У Жироні оголосили чотирьох претендентів на звання найкращого гравця клубу у березні, передає офіційна сторінка каталонців у Twitter/X.

Серед номінантів опинився і центральний нападник Артем Довбик. Протягом місяця, що минув, 26-річний українець відзначився двома голами у чотирьох матчах Ла Ліги.

Протистояти Довбику у голосуванні будуть захисник Ерік Гарсія і нападники Крістіан Порту та Савіо. Підтримати українця можна за посиланням.

Нагадаємо, що Довбик був визнаний найкращим гравцем Жирони у листопаді, грудні та січні. У лютому нагорода дісталася Савіо.

Раніше повідомлялося, що український нападник каталонського клубу зацікавив Челсі.