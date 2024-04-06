Іспанія

"Сині" шукають альтернативу Віктору Осімгену з Наполі, який може перебратися до ПСЖ.

Нападник Жирони Артем Довбик у літнє трансферне вікно може змінити клуб і навіть стати одноклубником партнера зі збірної України Михайла Мудрика, повідомляє Givemesport.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" всіма силами намагається домовитися з Наполі про трансфер нападаючого Віктора Осімгена, проте ситуація є досить складною через конкуренцію з ПСЖ.

Одним із альтернативних варіантів є Довбик, переговори з яким можуть розпочатися, якщо "сині" зрозуміють, що у них не вдасться домовитися з "неаполітанцями".

Цього сезону Довбик провів 30 матчів, у яких забив 16 голів та віддав сім гольових передач.