Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 6 квітня 2024 року, 23:00.

У фінальному матчі за Кубок Іспанії баскський Атлетік у серії пенальті обіграв Мальорку та вперше за 40 років здійняв над головою цей трофей.

Формальні аутсайдери пари відкрили рахунок у грі посеред першого тайму, тоді як "леви" на той момент узагалі не знайшли свого футболу.

Атлетік ще довго не був схожим сам на себе, але на початку другої половини гри все ж таки відновив стан справ на табло.

У подальшому команди дістались не тільки овертаймів, а й серії пенальті, під час якої представники Балеарських островів схибили двічі, тоді як суперники — жодного разу.

Відео матчу Атлетік — Мальорка в фіналі Кубка Іспанії-2023/24:

Атлетік — Мальорка 1:1 (4:2 – пен.)

Голи: Сансет, 50 — Д. Родрігес, 21

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Берчіче (Лекуе, 105+1) — Де Галаррета, Прадос (Весга, 46) — І. Вільямс (Беренгер, 91), Сансет (Муніаїн, 91), Н. Вільямс — Гурусета (Р. Гарсія, 91).

Мальорка: Грейф — Гонсалес, Вальєнт (Маффео, 91), Раїльйо, Копете (Настасич, 105+3), Лато (ван дер Гейден, 111) — Дардер (Морланес, 62), Кошта, Д. Родрігес (Радоньїч, 73) — Ларін (Санчес, 62), Мурікі.

Попередження: Паредес — Мурікі, Радоньїч.