Іспанія

Півзахисник Мальорки прокоментував поразку в Кубку Іспанії.

Напередодні Мальорка програла баскському Атлетіку в серії пенальті в матчі за Кубок Іспанії.

Атлетік — Мальорка 1:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Півзахисник балеарців Дані Родрігес, на рахунку якого єдиний гол команди в основний час, після завершення гри підсумував зустріч.

"Перш за все, я хочу привітати Атлетік, який багато років чекав на цю перемогу.

Я хочу подякувати моїм партнерам по команді за те, за що ми боролися. Це була наша велика мрія, що ми зможемо підняти цей кубок. Ми намагались, але не судилось.

Ми знали, що суперники своєю грою будуть вимагати від нас багато зусиль для протидії, тому що Атлетік — це дуже сильна в фізичному плані команда. Внесок кожного з нас був надзвичайно великим, і тому зараз нас неможливо втішити. Ми намагались, але подолати цей опір це було неможливо, і це прикро", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч Мальорка проведе вдома проти мадридського Реала.