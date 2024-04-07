Даний перехід може відбутися наступного літа.
Андреас Перейра - Getty Images
07 квітня 2024, 15:57
Атлетіко може підсилити склад півзахисником Фулгема Андреасом Перейрою — повідомляє ресурс Sky Sports.
Наразі конкретики щодо трансферу немає. У складі лондонської команди Андреас виступає з 2022 року.
Свого часу Перейра виступав у Манчестер Юнайтед, який віддавав його в оренди у Гранаду, Валенсії, Лаціо і Фламенго. Також в нього є 3 матчі за національну збірну Бразилії.
Цього сезону 28-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 9 асистів.