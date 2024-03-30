Іспанія

У клубі розглядають можливість оформити цей трансфер.

Атлетіко може купити таланта з Сан-Лоренсо Агустіна Гіая — повідомляє AS.

У Аргентині високо цінують правого захисника, угода з Атлетіко можлива наступного літа. Сума трансферу може скласти приблизно 8 — 10 мільйонів доларів.

Зараз незрозуміло, чи готова команда заплатити таку суму, також Агустіном цікавляться деякі інші клуби. Талановитий захисник є вихованцем Сан-Лоренсо, також виступає у складі збірної Аргентини U-20.

Цього календарного року 20-річний гравець провів 12 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 2 асисти.