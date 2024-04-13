У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Сельта та Барселона. Матч має бути доволі цікавим.

КАДІС — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 13 КВІТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО НУЕВО МІРАНДІЛЛЬЯ, КАДІС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ПУЛІДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона продовжує вражати своєю формою в ключовий момент сезону. Команда Хаві виграла 5 матчів поспіль у всіх турнірах і не має наміру зупинятися. У 31-му турі Ла Ліги чемпіон відправиться у Кадіс, щоб зіграти матч проти колективу, що знаходиться в зоні вильоту.

В попередніх матчах Барселона регулярно перемагає, і важко очікувати, що Кадіс зможе її зупинити. Також зараз іспанський гранд забиває багато голів, що мало місце в тому числі у матчі з ПСЖ у головному єврокубку.

Зараз складається враження, що Хаві дещо поспішив з заявою щодо відходу з команди, тому що навіть у попередні місяці, коли все не завжди йшло добре, його колектив не добирав багато залікових балів за статистикою і мав забивати більше. Тобто, серйозної кризи не було.

Наразі в хорошій формі перебуває той же Рафінья, який відзначився дублем у згаданому вище матчі Ліги чемпіонів, а також забезпечив своїй команді перемогу в нещодавньому матчі з Лас-Пальмасом. Інші гравці також демонструють якісні виступи, в загальному гра команди виглядає впевненою і структурованою.

Кадіс відчайдушно бореться за те, щоб залишитися в Ла Лізі. Останнім часом у команди все добре, оскільки вони програли лише 1 з попередніх 5 матчів чемпіонату. Серед них: несподівана перемога з рахунком 2:0 над Атлетіко Мадрид. Наразі відставання до безпечної зони становить 3 бали, тому у них ще є хороші шанси залишитися у вищому дивізіоні.

Традиційно колектив не забиває багато голів, а робить ставку на дисципліну. Це працювало у попередніх сезонах, скоріше всього спрацює і тепер.

Як уже було сказано, Барселона вражає своєю формою. Команда вже обігнала Жирону, а також чудово йде в Лізі чемпіонів.

В історії протистоянь з Кадісом у Барселони все йде чудово – вона виграла 22 з 31 матчу з командою з Андалусії.

Перший матч цього сезону нічим не вирізнявся. На Олімпійському стадіоні в Барселоні господарі перемогли з рахунком 2:0, але довго не могли забити супернику. Обидва голи були забиті у завершальні 10 хвилин, забили Педрі та Ферран Торрес.

Баланс матчів складає 31 зустріч, 22 рази вигравала Барселона, у 4 випадках тріумфував Кадіс, було і 5 нічиїх.

Баланс м’ячів зараз 67:19 на користь Барселони.