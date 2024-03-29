Іспанія

"Блаугранас" хочуть скористатися ситуацією із контрактом італійця.

Півзахисник Арсеналу Жоржиньо може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного італійця зацікавлена Барселона, яка має намір скористатися тим, що у футболіста закінчується контракт з "канонірами".

Зазначається, що Барселона — головний претендент на Жоржиньо, а агент гравця вже контактував з керівництвом "блаугранас".

Нинішнього сезону Жоржиньо провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Раніше агент Жоржиньо заявив, що пріоритет футболіста – продовження контракту з Арсеналом.