"Блаугранас" хочуть скористатися ситуацією із контрактом італійця.
Жоржиньо, Getty Images
29 березня 2024, 07:41
Півзахисник Арсеналу Жоржиньо може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, у послугах 32-річного італійця зацікавлена Барселона, яка має намір скористатися тим, що у футболіста закінчується контракт з "канонірами".
Зазначається, що Барселона — головний претендент на Жоржиньо, а агент гравця вже контактував з керівництвом "блаугранас".
Нинішнього сезону Жоржиньо провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Раніше агент Жоржиньо заявив, що пріоритет футболіста – продовження контракту з Арсеналом.