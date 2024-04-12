Іспанія

Він висловив скептичну думку в бік вінгера.

Журналіста іспанського телеканалу Movistar Plus+ Германа Бургоса було звільнено через коментар на адресу Ламіне Ямала щодо можливого майбутнього вінгера — повідомляє CNN.

Екс-помічник тренера мадридського Атлетіко побачивши, як Ламіне набиває м'яч перед матчем Ліги чемпіонів Барселони з ПСЖ сказав: "Якщо його футбольна кар’єра піде не так добре, він опиниться на світлофорі".

В Іспанії і Латинській Америці деякі люди заробляють гроші тим, що набивають м'яч на світлофорах перед водіями. Багато журналістів назвали думку Бургоса расистською, а телеканал одразу припинив з ним співпрацю.

У своєму Instagram Герман вибачився перед Ямалем, написавши: "Прошу вибачення у всіх, кого образив мій коментар. Моїм наміром було не зневажити Ламіне Ямал, навпаки. Футбол об’єднує всіх і всіх, тому це найкращий вид спорту, оскільки він не дискримінує за статтю, расою, релігією, інвалідністю, віком чи сексуальною орієнтацією". І Барселона, і ПСЖ відмовилися поспілкуватися з журналістами телеканалу після зустрічі.

У матчі з ПСЖ Ламіне Ямал став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який вийшов у стартовому складі в чвертьфінальій зустрічі.