Іспанія

Каталонці хочуть надовго залишити свого вихованця.

Керівництво каталонської Барселони хоче продовжити трудову угоду з півзахисником команди Педрі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Барса вже зв'язалася з агентом 21-річного іспанця з метою обговорення пролонгації чинної угоди.

Зазначається, що керівництво "блаугранас" таким чином хочуть заявити про наміри щодо свого вихованця, в якому вони вбачають один з основних елементів довгострокового проекту клубу.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 9,3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Педрі відіграв за Барселону 24 матчі, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.