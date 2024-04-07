Каталонці хочуть надовго залишити свого вихованця.
Педрі, getty images
07 квітня 2024, 09:45
Керівництво каталонської Барселони хоче продовжити трудову угоду з півзахисником команди Педрі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, Барса вже зв'язалася з агентом 21-річного іспанця з метою обговорення пролонгації чинної угоди.
Зазначається, що керівництво "блаугранас" таким чином хочуть заявити про наміри щодо свого вихованця, в якому вони вбачають один з основних елементів довгострокового проекту клубу.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 9,3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.
Цього сезону Педрі відіграв за Барселону 24 матчі, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.