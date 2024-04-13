Іспанія

Голкіпер прокоментував трансфер до Саудівської Аравії.

Марокканський воротар Яссін Буну влітку минулого року вирішив продовжити свою кар’єру на теренах Саудівської Аравії, перейшовши за 21 млн євро з андалузької Севільї до місцевого Аль-Хіляля.

Тоді цей трансфер викликав певне здивування на тлі того, наскільки успішним для 33-річного виконавця й збірної його країни був чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Проте зараз власну Буну може відповісти на питання, чому погодився на такі зміни.

"Я був сам не свій у Севільї в останні місяці. Я повинен був зібрати всі свої сили і весь свій досвід, але я не зміг цього зробити, тому що емоційно я не міг продовжувати грати в Іспанії.

Мені потрібні були зміни для мого психічного здоров’я. Не можна перебувати в місці, знаючи, що ти не можеш там перебувати. У мене було дуже мало жаги до життя.

Потренуватись, вигуляти собаку, подрімати і думати про тренування наступного дня. Коли я побачив, що не маю сил продовжувати віддавати все клубу, переді мною постала можливість піти.

Це теж був своєрідний прояв любові до клубу. Краще бути чесним перед усіма та не піти, коли ти не можеш дати те, що потрібно команді", — заявив марокканський виконавець.

Нагадаємо, що за Севілью Буну загалом провів 142 матчі, пропустив 141 м’яч та 58 разів зіграв "на нуль".