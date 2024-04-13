Іспанія

ДНК Атлетіко.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне розповів про ДНК Атлетіко та можливу ротацію перед другим матчем з дортмундською Боруссією в рамках 1/4 фіналу ЛЧ. Його слова наводить AS.

"ДНК Атлетіко? Я не думаю про це. Атлетіко — це набагато більше, ніж окремі особистості. Цей клуб — сім'я, адже він довів це своєю історією. Усі ми, що працюють тут, прагнемо до того, щоб зробити клуб кращим. Із року в рік ми всі разом працюємо заради клубу та вболівальників.

Так, я розумію бажання фанів побачити ротацію у матчі з Жироною. Вони дивляться на це з точки зору фанатів, які хочуть, щоб команда завоювала титул. У Ла Лізі в нас немає цієї можливості.

Проте участь у Лізі чемпіонів протягом 12 років дозволила нам мати той стадіон, який у нас є, і тих гравців, які грають так, як нам потрібно.

Ми чітко розуміємо, які в нас цілі і що робить нас кращими, як команду. Зараз ми зосереджені на Ла Лізі, а потім, у другій половині дня, подумаємо про Боруссію", — заявив Чоло.

Матч 31-го туру іспанської Ла Ліги між Атлетіко та Жироною відбудеться сьогодні, о 15:00 за київським часом.