Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку двадцять четвертого туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та закарпатський Минай.

Київська Оболонь та закарпатський Минай зіграють поміж собою в двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після поразки від рівненського Вересу (0:3), залучив до стартового складу Нагієва та Османа на флангах оборони, тоді як Запорожець та Груша з'являться в центральній вісі.

Желько Любенович, на тлі поразки від житомирського Полісся (2:3), використав із перших хвилин Піддубного в центрі оборони, тоді як Ременяк та Вакула зіграють на флангах півзахисту, а Семотюк з'явиться в центрі поля.

Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Дубко, Осман — Грисьо, Черненко, Слободян, Запорожець, Груша — Краснопір.

Запасні: Федорівський, Кичак, Карась, Лук’янчук, Прокопенко, Вовкун, Мороз, Чернов, Суханов, Косовський, Вишневський, Тарануха.



Минай: Кемкін — Кисіль, Піддубний, Скиба, Корнійчук — Ременяк, Семотюк, Кораблін, Петько, Вакула — Устименко.

Запасні: Бандура, Росул, Дмитрук, Нємчанінов, Вітенчук, Матюшенко, Демиденко, Тищук, Попов, Гунічев, Вашкеба, Чуєв.



Гра Оболонь — Минай почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.