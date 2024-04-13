Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня 24-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 13 квiтня.

Матчу Олександрії та Динамо ми присвятили окремий матеріал.

Субота, 13 квiтня, 13:00. Стадіон “Оболонь-Арена”. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Стартує тур із дуелі, значимість якої для обох учасників неможливо переоцінити.

Оболонь у попередньому турі розгромно програла Вересу, у якого ще й нападник дискваліфікацію відбував. Якщо ще й Минаю програти, то взагалі не зрозуміло, з ким набирати очки до кінця сезону. Зокрема, три наступні матчі “пивовари” проведуть на виїзді – і щоб після цього міні-турне не виявити себе в зоні вильоту, бажано перемагати.

Минай досі останній, але 2024-го він набагато переконливіший. Перемоги над ЛНЗ та Металістом 1925, нічия з Дніпром-1 – це дуже серйозні успіхи як для сільської команди, яка таким чином відіграла майже все відставання від рятівних місць. Таким чином, ймовірно, що ми побачимо еталон безкомпромісності: ситуацію, коли нічия не влаштовуватиме жодну з команд. Нічия буде на користь “двадцять п'ятих”, Вереса, інших команд “з низів”.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Кичак — Грисьо, Карась, Приймак, Дубко, Прокопенко — Черненко, Слободян, Мороз — Вишневський, Краснопір

Минай: Кемкін — Кисіль, Скиба, Прокопчук, Чуєв, Корнійчук — Кораблін, Вітенчук, Петько, Вакула — Устименко

прогноз 1:0

РУХ — КРИВБАС

СУБОТА, 13 КВIТНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

А закінчить ігровий день матч із величезною інтригою. Ані ця версія Кривбасу, ані будь-яка версія Руху ніколи раніше не грали у єврокубках. Кривбас там буде з ймовірністю 99%, Рух теж близький – і, звичайно, апетит приходить під час їжі. Якщо Кривбас ще й за друге місце зачепиться, це буде грандіозний успіх – але для цього треба перемагати, що на полі Руха зробити неймовірно складно. Саме у Кривбасу львівська команда виграла у першому колі, на виїзді.

Втім, при спробах повторити успіх Руху мають заважати проблеми із центром поля. Вони загострилися та загострюються: Едсон просто виїхав із України, Сапуга травмувався, а на цю гру ще й Підгурський дискваліфікований. Приголомшливо, але цю дискваліфікацію він заробив... на лаві запасних! Денис не знадобився команді у виїзному матчі із Шахтарем, але до цього він незмінно виходив у стартовому складі у всіх поєдинках 2024 року – двічі навіть із капітанською пов'язкою. “На Кривбас” він би знадобився точно...

А ось у Кривбаау проблеми, близькі до протилежних. Склад у Вернидуба практично бездонний, навіть на найдальшому кінці лави сидять дуже відомі гравці – але Ворсклу в попередньому турі обіграти все ж таки не вдалося. І у зв'язку з цим цікаво, які оргвисновки зробить тренер.

Кожушко, зважаючи на все, повертається в запас першим: він і проти Ворскли вийшов тільки тому, що травму отримав Аду, про повернення якого в дію вже оголошено. Хомченовського всі чекали довго, його повернення сприяло переведенню в запас Іліча – а він нічого проти полтавців не показав. Чекаємо Іліча назад? При цьому Іліч із Бізіманою можуть зіграти “під” Хомченовським, але це означатиме переведення в запас для Вакулка. А ще, можливо, вже вистачить полірувати лаву Твердохлібу... Юрій Вернидуб пройшов ЗСУ, він має ухвалювати рішення як справжній військовий: жорстко, але справедливо.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Дідик, Таллес — Квасниця, Федор, Плюман

Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Iлiч — Д. Кузик, Хомченовський, Соса — Аду