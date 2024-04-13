Тренер висловив думку стосовно матчу з Сельтою.
Мануель Пеллегріні, Getty Images
13 квітня 2024, 19:37
Мануель Пеллегріні розповів щодо переможного матчу з Сельтою.
"Перший тайм був дуже збалансованим. Ми не створювали нічого в атаці, але потім у нас був дуже насичений другий тайм, з явними гольовими моментами", — цитує Мануеля Diariosevilla Es.
"Ми критикували себе в перерві, після того, як у першому таймі ми не відзначилися в атаці, коли у нас не було жодних явних моментів.
У другому таймі ми змінилися, у нас було завершення. Ми грали більш глибоко, переходячи з флангу на фланг, було більше присутності в атаці. Можливо, ми відчували тиск попередніх результатів, і ми не могли відпустити це з самого початку".
У зустрічі з Сельтою Бетіс виграв 2:1 завдяки голам Хуана Міранди та Набіля Фекіра.