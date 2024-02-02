Іспанія

Нападник Осасуни Чімі Авіла змінив команду в Іспанії.

Бетіс на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нападника Осасуни Чімі Авіла.

Контракт з аргентинцем розрахований до 2027 року. Фінансові деталі угоди не повідомляються.

Авіла виступав за Осасуну з липня 2019-го після переходу із Сан-Лоренсо за 2,7 млн євро. Раніше він також захищав кольори Уески та аргентинського Тіро Федераль.

Цього сезону футболіст відзначився 2 голами та 3 асистами у 19 матчах.

Раніше Бетіс оголосив про підписання нападника Седріка Бакамбу.