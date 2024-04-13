Іспанія

Український форвард без проблем замкнув передачу Яна Коуту.

У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко зустрівся на власному полі з Жироною.

Рахунок у цьому матчі було відкрито вже на четвертій хвилині зустрічі після комбінаційної атаки каталонської команди, в результаті якої Ян Коуту увірвався до штрафної та зробив простріл на дальню штангу, де вже Артем Довбик без проблем записав на свій рахунок гол.

ВІДЕО ГОЛА АРТЕМ ДОВБИКА У ВОРОТА АТЛЕТІКО:



Зазначимо, що після міжнародної паузи це вже третій забитий м'яч на рахунку українського бомбардира за останні два поєдинки та 17-ий у чемпіонаті Іспанії у цьому сезоні загалом. Раніше Артем оформив дубль у ворота Бетіса.

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