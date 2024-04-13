Іспанія

Команда Мічела відкрила рахунок завдяки українського форварду, проте у подальшому "матрацники" здобули переможний результат.

У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко зустрівся на власному полі з Жироною.

Рахунок у цьому матчі було відкрито вже на четвертій хвилині зустрічі після комбінаційної атаки каталонської команди, в результаті якої Ян Коуту увірвався до штрафної та зробив простріл на дальню штангу, де вже Артем Довбик без проблем записав на свій рахунок гол.



Втім, уже за півгодини Антуан Грізманн успішно реалізував пенальті, а буквально перед свистком на перерву Анхель Корреа відгукнувся на передачу Альваро Морати та забив у ворота Жирони важливий гол у роздягальню.

Крапку в цьому протистоянні поставив ще один м'яч Грізманна на 50-ій хвилині, який і встановив підсумковий рахунок 3:1 на користь Атлетіко.

Всього Довбик провів на полі 83 хвилини, допоки його не замінив Стуані. Віктор Циганков у заявку Жирони не потрапив через пошкодження.

Атлетіко - Жирона 3:1

Голи: Грізманн, 34 (пен), 50 Корреа, 45+6 - Довбик, 4

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Мандава (Вітсель, 46), Рікельме (Ліно, 69) — Де Пауль (Аспілікуета, 75), Коке, Ньїгес (Мората, 41) — Корреа, Грізманн (Льоренте, 68)

Жирона: Гассаніга — Гарсія, Лопес (Мартінес, 65), Блінд, Гутьєррес — Коуту, Соліс (Торре, 57), Гарсія, Еррера (Порту, 65), Морейра — Довбик

Попередження: Ньїгес, Корреа — Еррера, Коуту