Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 13 квітня 2024 року.

У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко здобув впевнену перемогу над Жироною з рахунком 3:1.

Рахунок у цьому матчі відкрив український форвард гостей Артем Довбик після симпатичною комбінаційної атаки, проте дубль Антуана Грізманна та гол Анхеля Корреа у подальшому зняли всі питання щодо переможця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Жирона у матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Атлетіко - Жирона 3:1

Голи: Грізманн, 34 (пен), 50 Корреа, 45+6 - Довбик, 4

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Мандава (Вітсель, 46), Рікельме (Ліно, 69) — Де Пауль (Аспілікуета, 75), Коке, Ньїгес (Мората, 41) — Корреа, Грізманн (Льоренте, 68)

Жирона: Гассаніга — Гарсія, Лопес (Мартінес, 65), Блінд, Гутьєррес — Коуту, Соліс (Торре, 57), Гарсія, Еррера (Порту, 65), Морейра — Довбик

Попередження: Ньїгес, Корреа — Еррера, Коуту