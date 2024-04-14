Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві після перемоги над Кадісом нагадав, що його команда давно не програє.

"Ми знали, що тут нам доведеться страждати. Після минулої поразки Кадіс значно покращив пресинг.

Наша команда провела дуже хороший матч з точки зору серйозності та професіоналізму. Ми хотіли продовжити чинити тиск на Реал. Ті, хто грає менше за інших, виступили на прекрасному рівні. Ми набрали три життєво важливих очки.

У мене дуже хороші стосунки з футболістами. Я вірю в цю сім'ю. Я знав, що ми зробимо крок уперед. Думаю, наша команда додала, ми стали краще захищатися, стали більш амбітними. Це найкращий момент сезону.

Ми три місяці не програємо, і я бачу, що команда в повному порядку. Нам потрібно користуватися цією позитивною динамікою", — сказав Хаві.