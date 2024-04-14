Наставник дав свій коментар.
ХАВІ, GETTY IMAGES
14 квітня 2024, 00:51
"Ми знали, що тут нам доведеться страждати. Після минулої поразки Кадіс значно покращив пресинг.
Наша команда провела дуже хороший матч з точки зору серйозності та професіоналізму. Ми хотіли продовжити чинити тиск на Реал. Ті, хто грає менше за інших, виступили на прекрасному рівні. Ми набрали три життєво важливих очки.
У мене дуже хороші стосунки з футболістами. Я вірю в цю сім'ю. Я знав, що ми зробимо крок уперед. Думаю, наша команда додала, ми стали краще захищатися, стали більш амбітними. Це найкращий момент сезону.
Ми три місяці не програємо, і я бачу, що команда в повному порядку. Нам потрібно користуватися цією позитивною динамікою", — сказав Хаві.