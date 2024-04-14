Іспанія

Барсі треба вже визначитися.

Спортивний директор Барселони Деку висловився про рішення Хаві залишити посаду головного тренера каталонського клубу наприкінці цього сезону. Цитує португальця Mundo Deportivo.

"Наразі немає жодних планів щодо переконання Хаві. Якщо вони з'являться, ми поговоримо про це.

Душевний спокій приходить завдяки результатам. Команда перемагає. Ми вже багато говорили про Хаві. Це особистий момент. Тут нема чого обговорювати. Ми повинні думати про наступні матчі.

В нас зараз дуже важливий відрізок сезону. Ми повинні сконцентруватися на результатах команди, а вже потім поговоримо про майбутнє", — сказав Деку.