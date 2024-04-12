Іспанець не збирається змінювати своє рішення.
Хаві, getty images
12 квітня 2024, 19:50
Головний тренер Барселони Хаві заявив, що не передумає йти з каталонського клубу після завершення нинішнього сезону. Його слова наводить Фабриціо Романо.
"Моє рішення покинути клуб наприкінці сезону не зміниться. Рішення, яке я прийняв, є правильним. Воно принесло спокій клубу, гравцям, навіть пресі, а також мені і моїм близьким. І я не змінюю свою думку", — заявив Хаві.
Зазначимо, що після заяви Хаві про відхід з каталонського клуба, Барса не програла жодного матчу, здобувши дев'ять перемог та тричі зігравши унічию.
Наразі Барселона посідає другу сходинку в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 67 пунктів після 30 зіграних турів.
Раніше повідомлялося, що Хаві висунув вимогу Барселоні.