Іспанія

Іспанець не збирається змінювати своє рішення.

Головний тренер Барселони Хаві заявив, що не передумає йти з каталонського клубу після завершення нинішнього сезону. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Моє рішення покинути клуб наприкінці сезону не зміниться. Рішення, яке я прийняв, є правильним. Воно принесло спокій клубу, гравцям, навіть пресі, а також мені і моїм близьким. І я не змінюю свою думку", — заявив Хаві.

Зазначимо, що після заяви Хаві про відхід з каталонського клуба, Барса не програла жодного матчу, здобувши дев'ять перемог та тричі зігравши унічию.

Наразі Барселона посідає другу сходинку в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 67 пунктів після 30 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Хаві висунув вимогу Барселоні.