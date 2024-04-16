Іспанія

У 60-річного фахівця 512 перемог на найвищому рівні.

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде увірвався до п'ятірки тренерів із найбільшим числом перемог в історії Ла Ліги, повідомляє пресслужба турніру.

60-річний Вальверде, який у минулому працював у Барселоні, Валенсіїї, Вільярреалі та Еспаньйолі, має 512 перемог у вищому дивізіоні іспанського футболу як тренер.

Більше перемог лише у Віктора Фернандеса (544), Мігеля Муньйоса (608), Хав'єра Ірурети (612) і Луїса Арагонеса (756).