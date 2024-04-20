Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 32-го туру Прімери, який пройде 20 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Жирона та Кадіс. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

ЖИРОНА — КАДІС

СУБОТА, 20 КВІТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТІЛІВІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ'ЄР РОХАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Чемпіонські амбіції Жирони поступово стають все менш реальними. У попередні місяці вона активно брала участь у гонці з Реалом, але враховуючи декілька поразок, в тому числі трьох у 5 матчах в березні і квітні, зараз команда Мічела змагається за четвірку. Шанси на це хороші, тому що Атлетік видає успішний сезон, втім не завжди здобуває бали, коли повинен. Тому вже через декілька турів несподіванка цієї кампанії може гарантувати собі вихід до Ліги чемпіонів.

Що до Кадіса, то він змагається за збереження прописки в елітному дивізіоні. В матчах за участі цієї команди часто важко розраховувати на видовищний футбол, вона небагато забиває, пропускає теж достатньо, тому не дивно, що зараз її перспективи виглядають невизначеними. Зате за стилем гри колектив Маурісіо Пельєгріно вміє створювати неприємності для топових суперників.

Була перемога над тим же Атлетіко, тому Жироні треба бути обережною в цій зустрічі. Варто зазначити, що зараз команда краще грає вдома, попередні поразки відбулися на виїзді, тому фактор свого стадіону також може стати у нагоді.

Знову забиває Артем Довбик, а Віктор Циганков через пошкодження може не зіграти у матчі. В суперника буде відсутня більша кількість гравців, але більшість основного складу має бути готова до гри.

Ці колективи зустрічалися між собою 12 разів. Наразі по п'ять перемог записав на свій рахунок кожен з них, в тому числі Жирона, яка виграла у матчі першого кола на виїзді.

Різниця голів наразі складає — 14:13 на користь несподіванки цієї Ла Ліги. Загалом в зустрічах цих команд забивається не так багато м'ячів, тому можна чекати на невелику результативність.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Коуто, Мартін, А. Гарсія, Еррера, Савіо — Довбик

Кадіс: Ледесма — Карселен, Оусу, Чуст, Пірес — Наварро, Алькарас, Фернандес, Собріно — Рамос, Хуанмі

Не зіграють: Артеро, Рока — Ернандес, Каррера, Сант-Еметеріо, Куаме, Марі

Під питанням: Циганков — ..

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