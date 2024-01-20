Іспанія

У клубі незадоволені нинішніми результатами.

Кадіс вирішив найняти іншого тренера замість Серхіо Гонсалеса - повідомляє офіційний сайт клубу.

Наставник працював у команді з 2022 року, раніше під час кар'єри гравця він виступав у Еспаньйолі, Депортіво Ла-Коруньї та Алавесі, а в якості тренера встиг бути головним у Еспаньйолі і Вальядоліді, однак не дуже успішно.

Результати команди зараз йдуть невдало, вона знаходиться лише на 18-му місці у таблиці.

Окрім того, не змогла обіграти Алавес на виїзді.