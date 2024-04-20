Іспанія

Іспанець проводить потужний сезон в Англії.

Головний тренер бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері може стати новим керманичем каталонської Барселони. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, керівництво Барселони уважно слідкує за прогресом "вілланів" під керівництвом Емері та серйозно зацікавлене в послугах 52-річного іспанського фахівця.

Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Наразі Астон Вілла посідає четверту позицію у АПЛ та вийшла до півфіналу Ліги конференцій, де протистоятиме грецькому Олімпіакосу.