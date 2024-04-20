Іспанія

Захисник прокоментував чутки довкола себе.

Перед початком літнього трансферного вікна ім’я данського півзахисника каталонської Барселони Андреаса Крістенсена дедалі частіше почало з’являтись у місцевій пресі.

Пов’язано це з чутками про те, що "блаугранас" можуть використати підвищений попит на власного 28-річного виконавця задля покращення фінансового становище.

Однак, як продемонструвало чергове інтерв’ю за участі самого футболіста, наразі Андреас далекий від думок залишити клуб.

"Я не сумніваюся, що буду тут наступного сезону. У мене ще два роки до кінця контракту, і зараз я відчуваю себе щасливим.

Адаптація до нової ролі в центрі поля минула швидко, мені подобається тут грати. Очевидно, є ще багато аспектів, які мені потрібно вивчити та вдосконалити.

Але це було зовсім не складно, тому що я — захисник і моя роль у центрі поля, у основному, теж захисна, із метою забезпечити трохи балансу та уникнення контратак суперника, але, очевидно, я вважаю себе захисником.

Кубарсі? Я можу сказати про нього тільки добрі слова. Він скористався можливістю з першої спроби. Дуже добре влився в колектив. Він нам дуже допоміг.

Ви й самі бачите, як вони допомогли вони підняли нас на інший рівень. Усі в клубі вражені їхньою грою. Це дуже хороші виконавці з м’ячем у ногах", — заявив данський виконавець.

У цьому сезоні Крістенсен провів 35 матчів, забив один гол та віддав дві гольові передачі.