Іспанія

Весь футбольний світ у передчутті історичного двобою.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські поділився очікуваннями від майбутнього матчу з мадридським Реалом в рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує 35-річного поляка офіційний сайт Ла Ліги.

"Ель Класіко" — це завжди особлива подія, і не тільки для нас, а й для всього футбольного світу. Сподіваюся, ми зможемо порадувати своїх вболівальників яскравим атакувальним футболом. Ми готові зіграти на перемогу", — заявив Левандовські.

Цього сезону Роберт Левандовські відіграв за Барселону 42 матчі, забив 20 голів та віддав 9 результативних передач.

"Ель Класіко" між Реалом та Барселоною відбудеться на Сантьяго Бернабеу 21-го квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Унаї Емері може очолити Барселону.