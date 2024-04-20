Іспанія

Барса давно стежить за своїм вихованцем.

Керівництво каталонської Барселони зацікавлене в підписанні 25-річного півзахисника РБ Лейпциг Дані Ольмо. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб вже повідомив агентів 25-річного іспанця, що він має намір спробувати підписати футболіста найближчого літа.

Зазначається, що в контракті Ольмо прописана сума відступних у розмірі 60 млн. євро. Однак для "блаугранас" буде проблематичним виплатити цю суму з огляду на фінансове становище клубу. Незважаючи на це, "синьо-гранатові" все одно спробують підписати півзахисника.

Чинний контракт гравця з німецьким клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 9,4 млн. євро на рік (брутто). Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Дані Ольмо відіграв за РБ Лейпциг 22 матчі, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.