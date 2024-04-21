Іспанія

"Ель-Класіко" наближається.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо центрального матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги з каталонською Барселоною. Цитує італійця офіційний сайт "вершкових".

"Ми граємо проти дуже конкурентоспроможного суперника, який блискуче провів останні матчі. Буде важка та рівна гра, як і завжди. Це чудова можливість наблизитися до титулу Ла Ліги, але ми знаємо, наскільки буде складно, тому що Барселона все ще веде боротьбу за чемпіонство.

Ми добре відновилися, але є футболісти, яким знадобиться додатковий день — наприклад, Менді. В нас був важкий матч посеред тижня, але вони всі будуть у складі. У нас не було жодних серйозних проблем, і ми постараємося виставити найкращу команду. Менді все ще трохи втомлений, тому ми вирішили дати йому ще один день відпочинку.

Кожен може мати свою думку, але ми чітко розуміємо, як нам треба грати. Є два аспекти: захисний та наступальний. Ви повинні добре грати з м'ячем, коли їм володієте. Іноді бувають ігри, в яких ви переважно дієте без м'яча та захищаєтеся всі 90 хвилин. Я поки що не знайшов сумних фанатів Реала. Навпаки, вони щасливі, бо в них є команда, яка перемагає", — заявив Анчелотті.

"Ель-Класіко" між Реалом та Барселоною відбудеться сьогодні, на Сантьяго Бернабеу, о 22:00 за київським часом.