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21 квітня 2024, 15:53
Легендарний воротар мадридського Реала Ікер Касільяс висловився про прийдешнє "Ель-Класіко". Його слова наводить AS.
"Думаю, що Барселона перебуває в занепаді після того, як їй не вдалося пройти у півфінал Ліги чемпіонів.
У Реала все навпаки: команда перебуває в піднесеному настрої, має енергію та впевненість. Просто зараз, мадридський Реал — явний фаворит "Ель-Класіко". У разі перемоги він винесе вирок у Ла Лізі. Боротьба за титул буде завершена", — сказав Касільяс.
Нагадаємо, Реал очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, випереджаючи другу Барселону на вісім очок.
"Ель-Класіко" між Реалом та Барселоною відбудеться сьогодні, на Сантьяго Бернабеу, о 22:00 за київським часом.
Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній матч з Барселоною.