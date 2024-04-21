Іспанія

Залишилося тільки підтвердити цей статус.

Легендарний воротар мадридського Реала Ікер Касільяс висловився про прийдешнє "Ель-Класіко". Його слова наводить AS.

"Думаю, що Барселона перебуває в занепаді після того, як їй не вдалося пройти у півфінал Ліги чемпіонів.

У Реала все навпаки: команда перебуває в піднесеному настрої, має енергію та впевненість. Просто зараз, мадридський Реал — явний фаворит "Ель-Класіко". У разі перемоги він винесе вирок у Ла Лізі. Боротьба за титул буде завершена", — сказав Касільяс.