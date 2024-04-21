Легендарний воротар мадридського Реала Ікер Касільяс висловився про прийдешнє "Ель-Класіко". Його слова наводить AS.

"Думаю, що Барселона перебуває в занепаді після того, як їй не вдалося пройти у півфінал Ліги чемпіонів. 

У Реала все навпаки: команда перебуває в піднесеному настрої, має енергію та впевненість. Просто зараз, мадридський Реал — явний фаворит "Ель-Класіко". У разі перемоги він винесе вирок у Ла Лізі. Боротьба за титул буде завершена", — сказав Касільяс.

Нагадаємо, Реал очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, випереджаючи другу Барселону на вісім очок.

"Ель-Класіко" між Реалом та Барселоною відбудеться сьогодні, на Сантьяго Бернабеу, о 22:00 за київським часом. 

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній матч з Барселоною.