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  • Іспанія

    21 квітня 2024, 23:24

    Де Йонга забрали на ношах після зіткнення з Вальверде

    Голландець отримав травму.

    Френкі де Йонг, Getty Images
    Френкі де Йонг, Getty Images 21 квітня 2024, 23:24
    Френкі де Йонг отримав травму в матчі з Реалом.
    На третій доданій до першого тайму хвилині півзахисник Барселони отримав удар по нозі від хавбека Федеріко Вальверде, який намагався пробити по воротах.
    Нідерландцю знадобилася медична допомога. Його забрали з поля на ношах. Замість де Йонга вийшов Педрі.
    У поточному сезоні де Йонг провів 20 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 2 голи. 

    Гра Реал — Барселона почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua

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