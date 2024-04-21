Де Йонга забрали на ношах після зіткнення з Вальверде

Іспанія

Голландець отримав травму.

Френкі де Йонг отримав травму в матчі з Реалом.

На третій доданій до першого тайму хвилині півзахисник Барселони отримав удар по нозі від хавбека Федеріко Вальверде, який намагався пробити по воротах.

Нідерландцю знадобилася медична допомога. Його забрали з поля на ношах. Замість де Йонга вийшов Педрі.

У поточному сезоні де Йонг провів 20 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 2 голи.