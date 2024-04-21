Де Йонга забрали на ношах після зіткнення з Вальверде

Голландець отримав травму.
Френкі де Йонг, Getty Images
21 квітня 2024, 23:24
Френкі де Йонг отримав травму в матчі з Реалом.
На третій доданій до першого тайму хвилині півзахисник Барселони отримав удар по нозі від хавбека Федеріко Вальверде, який намагався пробити по воротах.
Нідерландцю знадобилася медична допомога. Його забрали з поля на ношах. Замість де Йонга вийшов Педрі.
У поточному сезоні де Йонг провів 20 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 2 голи.
Гра Реал — Барселона почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.