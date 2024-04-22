Іспанія

16-річного фуболіста визнано найкращим в Ель Класіко.

У рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі приймав Барселону. Поєдинок завершився 3:2 на користь мадридської команди.

Найкращим гравцем Ель Класіко був визнаний Ламін Ямаль. Крім того, він вийшов у стартовому складі у віці 16 років і 283 днів, у результаті чого став наймолодшим гравцем, який взяв участь у такому поєдинку.

Абсолютний рекорд належить Вісенте Мартінесу, який виходив у стартовому складі Барселони на матч проти Реала у віці 16 років і 280 днів у жовтні 1941 року.