Півзахисник мадридського клубу досяг визначного показника.
Федеріко Вальверде, Getty Images
22 квітня 2024, 08:00
Напередодні мадридський Реал виграв домашнє El Clasico в каталонської Барселони в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги.
Реал — Барселона 3:2 Відео голів та огляд матчу
Уругвайський півзахисник Федеріко Вальверде звично розпочав цю зустріч у стартовому складі й провів на полі увесь поєдинок.
А вже після фінального свистка на 25-річного виконавця очікував окремий подарунок від президента "галактікос" Флорентіно Переса — футболка з номером "250" на спині.
Саме стільки разів уругваєць з’являвся в грі в складі іспанського гранда за часи своїх виступів, починаючи від 2018 року.
У цих іграх Феде відзначався 20 разів та віддавав 23 гольові передачі.
У наступному турі мадридський Реал проведе гостьове "королівське" дербі проти Реала Сосьєдад.