Іспанія

Півзахисник мадридського клубу досяг визначного показника.

Напередодні мадридський Реал виграв домашнє El Clasico в каталонської Барселони в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Барселона 3:2 Відео голів та огляд матчу

Уругвайський півзахисник Федеріко Вальверде звично розпочав цю зустріч у стартовому складі й провів на полі увесь поєдинок.

А вже після фінального свистка на 25-річного виконавця очікував окремий подарунок від президента "галактікос" Флорентіно Переса — футболка з номером "250" на спині.

Саме стільки разів уругваєць з’являвся в грі в складі іспанського гранда за часи своїх виступів, починаючи від 2018 року.

У цих іграх Феде відзначався 20 разів та віддавав 23 гольові передачі.

У наступному турі мадридський Реал проведе гостьове "королівське" дербі проти Реала Сосьєдад.