Іспанія

Захисник мадридського клубу продовжує набирати форму після відновлення від травми.

Мадридський Реал напередодні виграв домашнє El Clasico в каталонської Барселони в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Барселона 3:2 Відео голів та огляд матчу

Бразильський захисник Едер Мілітао все ще не може допомагати команді з перших хвилин через наслідки складної травми, яка раніше вибила його з гри на тривалий термі.

Однак свій ігровий час 26-річний виконавець усе ж таки отримав на 74 хвилині.

Разом із тим, ця поява на полі стала для бразильця вже 100 у чемпіонаті за часи виступів у складі "галактікос", починаючи від 2019 року.

Після фінального свистка на Мілітао очікував символічний подарунок від президента "галактікос" Флорентіно Переса у виглядів футболки з номером "100" на спині.

У першій сотні матчів за Реал Едер відзначався 7 разів та віддавав 4 гольові передачі.

У наступному турі мадридський Реал проведе гостьове "королівське" дербі проти Реала Сосьєдад.