Іспанія

Шикарний матч на "Бернабеу".

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті прокоментував переможний матч 32-го туру іспанської Ла Ліги з Барселоною (3:2). Його слова наводить AS.

"Це був рівний матч, боротьба йшла на рівних, ми зустрічалися із суперником, який доклав всіх зусиль для того, щоб постаратися повернути інтригу в чемпіонаті.

Нам вдавалося добре справлятися з різними ситуаціями. Двічі нам довелося відіграватися, і ми змогли це зробити. І з останніх сил, використавши останню краплю енергії, яка у нас залишилася на цьому тижні, ми зуміли забити переможний м'яч, і це було незабутньо.

Я пишаюся командою, вона провела два дуже важких матчі. Ми відмінно з ними впоралися і тепер щасливі. Зараз потрібно підготуватися до фінальної частини сезону. Ми в хорошому становищі, у нас багато бажання й ентузіазму, а на "Бернабеу" ми граємо за чудової атмосфери. Вірю, що разом ми доб'ємося чогось позитивного в цьому сезоні.

Чемпіонство стало набагато ближчим. Давайте продовжувати в тому ж дусі. Тепер потрібно відпочити, тому що тиждень вийшов важким, але незабутнім", — сказав Анчелотті.