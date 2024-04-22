Іспанія

Коментар від захисника стосовно ситуації після матчу з ПСЖ.

Рональд Араухо розповів щодо суперечки з Ілкаєм Гюндоганом після зустрічі з ПСЖ у Лізі чемпіонів. У матчі-відповіді з французькою командою захисник Барселони отримав червону картку, а колектив Хаві програв з рахунком 1:4.

Через цей епізод Ілкай в одному з післяматчевих інтерв'ю розритикував свого товариша по команді. Півзахисник сказав: "Знаєте, у такі вирішальні моменти ви повинні бути впевнені, що отримуєте м’яч. Якщо ви цього не зробите, і знову ж таки, я не знаю, торкнувся він м'яча чи ні, вам потрібно триматися подалі. Я б вважав за краще пропустити гол або дозволити гравцю вийти 1 на 1. Можливо, це дозволило би нашому воротареві врятувати нас, ми навіть могли пропустити, але це могло не бути проблемою, тому що втрата гравця так рано просто знищує вашу гру".

Після матчу з Реалом у Ель Класіко Араухо прокоментував дані слова: "З Ілкаєм Гюндоганом ми все з’ясували, я з ним говорив, і він вибачився. Все добре", — цитує захисника інсайдер Фабріціо Романо.

У матчі на Сантьяго Бернабеу Барселона програла команді Карло Анчелотті і фактично припинила свою участь у чемпіонській гонці.