У клубі розглядають можливість трансферу вінгера наступного літа.
Луїс Діас, Getty Images
22 квітня 2024, 14:35
Барселона розглядає варіант із придбанням Луїса Діаса — повідомляє Sport.
Наразі конкретики щодо цього трансферу немає.
Також вінгером цікавиться ПСЖ. Втім, паризький гранд наразі не розпочинав ніяких перемовин із мерсісайдцями щодо 27-річного колумбійського вінгера, оскільки має інші пріорітети.
У той же час, навіть якщо ПСЖ звернеться до Ліверпуля з пропозицією щодо Діаса, у таборі "червоних" не мають жодного бажання та ніяких планів продавати колумбійця, оскільки вважають його топовим гравцем.
Цього сезону 27-річний гравець провів 46 матчів в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 4 асисти.