Іспанія

У клубі розглядають можливість трансферу вінгера наступного літа.

Барселона розглядає варіант із придбанням Луїса Діаса — повідомляє Sport.

Наразі конкретики щодо цього трансферу немає.

Також вінгером цікавиться ПСЖ. Втім, паризький гранд наразі не розпочинав ніяких перемовин із мерсісайдцями щодо 27-річного колумбійського вінгера, оскільки має інші пріорітети.

У той же час, навіть якщо ПСЖ звернеться до Ліверпуля з пропозицією щодо Діаса, у таборі "червоних" не мають жодного бажання та ніяких планів продавати колумбійця, оскільки вважають його топовим гравцем.

Цього сезону 27-річний гравець провів 46 матчів в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 4 асисти.