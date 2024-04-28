Атлетіко цікавиться можливим трансфером Крістіана Москери — повідомляє Relevo

Також розглядається можливість додати до угоди когось з інших гравців, щоб зменшити ціну переходу захисника. 

Валенсія може погодитися на ці умови, але може хотіти купити тих футболістів, яких не захоче продавати мадридська команда. Щодо Крістіана, то він є вихованцем левантійського колективу. Також Москера виступає у складі збірної Іспанії U-21. 

Цього сезону 19-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах. 