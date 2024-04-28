У клубі хочуть підсилити захисну лінію.
Крістіан Москера, Getty Images
28 квітня 2024, 21:25
Атлетіко цікавиться можливим трансфером Крістіана Москери — повідомляє Relevo.
Також розглядається можливість додати до угоди когось з інших гравців, щоб зменшити ціну переходу захисника.
Валенсія може погодитися на ці умови, але може хотіти купити тих футболістів, яких не захоче продавати мадридська команда. Щодо Крістіана, то він є вихованцем левантійського колективу. Також Москера виступає у складі збірної Іспанії U-21.
Цього сезону 19-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах.