Іспанія

У клубі хочуть підсилити захисну лінію.

Атлетіко цікавиться можливим трансфером Крістіана Москери — повідомляє Relevo.

Також розглядається можливість додати до угоди когось з інших гравців, щоб зменшити ціну переходу захисника.

Валенсія може погодитися на ці умови, але може хотіти купити тих футболістів, яких не захоче продавати мадридська команда. Щодо Крістіана, то він є вихованцем левантійського колективу. Також Москера виступає у складі збірної Іспанії U-21.

Цього сезону 19-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах.