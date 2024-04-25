Іспанія

Президент іспанської футбольної першості зробив анонс.

Уже давно відомо, що чемпіонат світу-2026 відбуватиметься на теренах США, Канади та Мексики, проте лише одним цим форумом програма розширення футбольних горизонтів не обмежиться.

У США також відбуватиметься наступний Копа Америка-2024, після чого країна прийматиме перший розіграш оновленого Клубного чемпіонату світу в 2025 році.

Проте й на цьому американський футбольний ринок не планує зупинятись.

Відомо, що іспанська Ла Ліга та представники Північної Америки ведуть інтенсивні перемовини щодо того, аби певну кількість матчів у сезоні іспанської першості проводити саме в Сполучених Штатах.

Останній прогрес у цьому напрямку прокоментував президент Ла Ліги Хав’єр Тебас.

"Не знаю, коли та які саме це будуть матчі, але Ла Ліга точно проведе офіційні зустрічі в рамках чемпіонату за кордоном.

Я передбачаю, що це може відбутись уже в сезоні-2025-26.

Офіційні матчі в США зміцнить наші позиції на північноамериканському ринку, який є другим для Ла Ліги, після Іспанії", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що минулого літа Атлетіко, Севілья, Реал Сосьєдад та Бетіс доєднались до Реала Мадрид та Барселони в проведенні передсезонного турне в США.