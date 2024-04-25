Іспанія

"Ель Ніньйо" прогресує в якості тренера.

Головний тренер юнацької команди Атлетіко та легенда клубу Фернандо Торрес може очолити другу команду "матрацників". Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 40-річний фахівець після закінчення цього сезону залишить посаду ентренадора юнацької команди Атлетіко та готується очолити дубль "матрацників", який покине нинішній керманич Луїс Тевенет.

Зазначається, що Тевенет може піти головним тренером в іншу команду або увійти до тренерського штабу Дієго Сімеоне. Обох фахівців високо оцінюють у керівництві клубу.

Тевенет підняв другу команду Атлетіко з п'ятої ліги до третьої, де вона зараз перебуває. Торрес зі своєю командою вигравав юнацький чемпіонат Іспанії та показував стабільно чудові результати в юнацькій Лізі чемпіонів, проходячи до вирішальних стадій.