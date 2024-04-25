Іспанія

Італійський фахівець підтримав рішення свого колеги.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував рішення Хаві залишитися на посаді ентренадора Барселони. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Мені здається, це правильне рішення. Він добре знає клуб та загалом виконав хорошу роботу", — сказав Анчелотті.

Наразі Барса йде другою у іспанській Ла Лізі, відстаючи від лідируючого Реала на 11 пунктів.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта повідомив на пресконференції, що Хаві залишається на посаді головного тренера клубу.