Іспанія

Іспанський фахівець залишається в каталонському клубі.

Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив на пресконференції, що Хаві залишається обіймати посаду головного тренера.

"Із задоволенням повідомляю, що Хаві продовжить роботу тренером першої команди Барселони", – заявив Лапорта.

Нагадаємо, Хаві заявив про відхід з Барселони ще наприкінці січня, після домашньої поразки від Вільярреала з рахунком 3:5.

Наразі Барса йде другою у іспанській Ла Лізі, відстаючи від лідируючого Реала на 11 пунктів.