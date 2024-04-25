Іспанський фахівець залишається в каталонському клубі.
Хаві, gettyimages
25 квітня 2024, 14:30
Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив на пресконференції, що Хаві залишається обіймати посаду головного тренера.
"Із задоволенням повідомляю, що Хаві продовжить роботу тренером першої команди Барселони", – заявив Лапорта.
Нагадаємо, Хаві заявив про відхід з Барселони ще наприкінці січня, після домашньої поразки від Вільярреала з рахунком 3:5.
Наразі Барса йде другою у іспанській Ла Лізі, відстаючи від лідируючого Реала на 11 пунктів.