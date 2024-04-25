Іспанія

"Вершкові" можуть здобути чергові титули Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розраховує на позитивну кінцівку сезону, натякаючи на перемогу у Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Слова видатного італійця наводить Madrid Universal.

"Мене не турбують суперечки навколо "Ель Класіко".

Зараз у нас такі хороші відчуття, що все, що відбувається навколо, ніяк на нас не впливає. У нас є передчуття, що ми завершимо сезон фантастичним чином. Навколишнє середовище для нас нічого не означає.

Послухайте, минулого тижня ми обіграли Манчестер Сіті та Барселону, тож мене нічого не можу турбувати", — заявив Анчелотті.

Наразі Реал лідирує у іспанській Ла Лізі, випереджаючи найближчого конкурента Барселону на 11 пунктів. Також "вершкові" вийшли у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграють з мюнхенською Баварією.

Раніше Карло Анчелотті анонсував можливе повернення основного воротаря Реала Тібо Куртуа після травми.