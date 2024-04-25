Іспанія

Український воротар Андрій Лунін може знову відійти на другий план.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті анонсував можливе повернення основного воротаря Тібо Куртуа після травми.

"Мені потрібно ретельно подумати про склад, тому що напруга була значною, і є деякі гравці ще не відновилися на 100%. Мені потрібно подумати про деякі речі, наприклад, про воротаря. Куртуа у гарній формі і він поїде з нами, і буде готовий зіграти з Кадісом.

Ми маємо весь ентузіазм світу. Нам не вистачає семи очок для досягнення чемпіонського титулу в Ла Лізі математично, і ми повинні набрати їх якнайшвидше. Це буде складний матч, і ми постараємося показати свою найкращу версію та перемогти Реал Сосьєдад.

Поки математика не дасть нам здобути Ла Лігу, нам доведеться боротися. Нам потрібна хороша динаміка, щоб підготуватися до наступних ігор не лише у чемпіонаті, а й у Лізі чемпіонів.

Є лише один спосіб досягти цього – змагатися та отримувати від цього максимальну користь. Перемога – це найкраще, що може бути, і у завтрашній грі ми маємо намагатися перемогти", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Реал Мадрид відбудеться завтра, 26 квітня, о 22:00 за Києвом.